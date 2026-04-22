Sostegno e alunni problematici | Ormai la scuola è trincea Alcune disabilità non sono compatibili con la scuola! eppure c’è chi ribadisce che vanno gestiti con empatia Cosa dicono i social

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i commenti sui social riguardo alla gestione degli alunni problematici e alle difficoltà del personale scolastico. Una docente di sostegno è rimasta ferita mentre cercava di calmare un bambino in crisi, episodio che ha suscitato un ampio dibattito. Mentre alcuni affermano che la scuola si sia trasformata in una vera e propria trincea, altri evidenziano la necessità di affrontare queste situazioni con empatia.

Venti punti di sutura, una cicatrice che resterà e il senso di essere stati lasciati soli. La vicenda della docente di sostegno ferita mentre cercava di calmare un bambino in crisi ha acceso, sotto il racconto, una valanga di commenti che mostrano quanto il tema sia esplosivo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Scuola, 18.137 nuovi docenti specializzati per il sostegno agli alunni con disabilità Inclusione scolastica e alunni con disabilità: responsabilità organizzative e tutele assicurative nella scuola contemporaneaL’inclusione scolastica degli studenti con disabilità costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento italiano e un obbligo giuridico per le... Approfondimenti e contenuti Sostegno alunni con disabilità, per il secondo anno consecutivo la conferma di oltre 100.000 supplenti viene vincolata al parere delle famiglie. Anief non ci sta: la ...Al via anche quest’anno le procedure per la conferma del docente supplente di sostegno. La tempistica ministeriale prevede che, entro il 30 maggio, le famiglie richiedano al dirigente scolastico la c ... orizzontescuola.it TFA Sostegno 2026, XI ciclo al via: bando per 30241 posti atteso a brevePubblicata la nota MUR che avvia l’iter: oltre 30mila posti previsti, ma nessuna attivazione per la scuola secondaria di II grado. Attesa a breve la pubblicazione del decreto e dei bandi universitari ... ediltecnico.it