Disabilità e inclusione scolastica in Veneto | mancano gli operatori socio-sanitari e quattro alunni restano a casa L’appello di Cunegato AVS

A Valdagno, in Veneto, quattro studenti con disabilità non frequentano le lezioni a causa della mancanza di operatori socio-sanitari. La carenza di personale è dovuta a stipendi bassi e contratti precari, che portano alle dimissioni degli operatori. La situazione riguarda l’intera regione e ha portato alcuni studenti a restare a casa. L’associazione locale ha lanciato un appello per affrontare il problema.

A Valdagno, in Veneto, quattro alunni disabili restano a casa per mancanza di operatori sanitari: stipendi bassi e contratti precari causano dimissioni L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Inclusione scolastica e alunni con disabilità: responsabilità organizzative e tutele assicurative nella scuola contemporaneaL’inclusione scolastica degli studenti con disabilità costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento italiano e un obbligo giuridico per le... Maltrattano e umiliano anziani in una casa di riposo di Como: condannati 7 operatori socio sanitariSette persone sono state condannate in primo grado per maltrattamenti ai danni di una decina di anziani. Approfondimenti e contenuti su Disabilità e inclusione scolastica in... Temi più discussi: Inclusione, scuola e disabilità, l'Italia ispira il Giappone; Disabilità e inclusione, l’importanza dello sport; Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità; NUORO. Inclusione scolastica, nuovi servizi negli istituti superiori. Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilitàCon ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale Ordinario di Novara ha ordinato a un Comune del novarese di garantire immediatamente a un minore con disabilità le ore di assistenza educativa specialisti ... orizzontescuola.it Studenti con disabilità, il Garante: assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici. RACCOMANDAZIONECon la Raccomandazione n. 2 del 5 marzo 2026, approvata con Delibera n. 9/2026, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità interviene con fermezza sul tema dell’assistenza i ... orizzontescuola.it Auto rubata a bimbo con disabilità a Barletta, la rabbia della madre Auto rubata a una famiglia che la utilizzava per accompagnare il figlio con disabilità alle visite mediche. È accaduto a Barletta - riferisce l’Ansa - dove il veicolo era parcheggiato sotto casa nell - facebook.com facebook Nuovi modi di raccontare la disabilità, torna il premio Paolo Osiride Ferrero. Bandi per i giornalisti, per l'attivismo e per aziende che comunicano in modo inclusivo #ANSA x.com