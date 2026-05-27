Scrittura della canzone tecniche e pratiche del mestiere d’autore | masterclass al Conservatorio Arturo Toscanini

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Conservatorio Arturo Toscanini si svolgono due giornate dedicate alla scrittura della canzone, focalizzandosi sulle tecniche e pratiche del mestiere di autore. L’evento approfondisce il processo creativo che combina parola, musica e interpretazione, offrendo strumenti pratici ai partecipanti. La masterclass si rivolge a chi desidera migliorare le proprie competenze nella scrittura di testi e composizioni, con un approccio pratico e diretto.

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Al Conservatorio Arturo Toscanini due giornate di lavoro dedicate alla scrittura della canzone, intesa come forma che nasce dall’incontro tra parola, musica e interpretazione.La Masterclass, condotta da Pippo Kaballà, è pensata per chi scrive, per chi vuole iniziare a farlo e per chi desidera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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