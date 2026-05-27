Scrittura della canzone tecniche e pratiche del mestiere d’autore | masterclass al Conservatorio Arturo Toscanini

Notizia in breve

Al Conservatorio Arturo Toscanini si svolgono due giornate dedicate alla scrittura della canzone, focalizzandosi sulle tecniche e pratiche del mestiere di autore. L’evento approfondisce il processo creativo che combina parola, musica e interpretazione, offrendo strumenti pratici ai partecipanti. La masterclass si rivolge a chi desidera migliorare le proprie competenze nella scrittura di testi e composizioni, con un approccio pratico e diretto.