Ha scritto una canzone per Il Padrino parte 3 Pippo Kaballà al conservatorio Toscanini

Due giornate di studio e laboratorio dedicate all’arte della scrittura musicale e della canzone d’autore. Il conservatorio Arturo Toscanini ospiterà la masterclass del maestro Pippo Kaballà dal titolo “Scrivere una canzone”, un percorso pensato per chi già scrive musica ma anche per chi desidera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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