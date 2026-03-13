Eventi week-end | Concerto della Arturo Toscanini a Bollate e incontro Francesco e Giotto a Garbagnate

Nel fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 si svolgono due eventi principali: a Bollate si tiene il concerto della banda “Arturo Toscanini” presso LaBolla, che celebra il decimo anniversario dell’ensemble, mentre a Garbagnate si svolge un incontro dedicato alle figure di San Francesco e Giotto nella Corte Valenti. Questi appuntamenti sono rivolti a un pubblico vario e interessato.

Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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