Un uomo ha minacciato e colpito con pugni un avversario durante un litigio. I Carabinieri di Cesena sono intervenuti e hanno denunciato l’autore dell’aggressione per minacce e lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato in un luogo pubblico, e l’uomo è stato identificato e portato in caserma. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

I Carabinieri di Cesena hanno denunciato un uomo per minacce e lesioni personali aggravate poiché, nel corso di un litigio, ha minacciato e colpito con pugni un’altra persona, provocandogli lesioni: l’aggredito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini dove ha avuto le cure del caso e alcuni giorni di prognosi. Un altro è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli poiché, già noto per reati contro il patrimonio, in tarda serata è stato trovato in una zona residenziale del territorio, in possesso di strumenti atti allo scasso e all’effrazione, sequestrati. Per l’uomo, residente in un’altra regione è scattata la procedura per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoppia un litigio, minaccia e prende a pugni l’avversario

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