Durante il derby aragonese tra Saragozza e Huesca, al 98º minuto, il portiere del Saragozza ha perso il controllo, scagliandosi contro un avversario e colpendolo con un pugno. La scena si è conclusa con un episodio di violenza tra i giocatori in campo, suscitando l’attenzione dei presenti e delle telecamere presenti durante la partita.

Il portiere del Saragozza Esteban Andrada perde il controllo al 98 minuto del derby aragonese contro l’Huesca. Con gli ospiti avanti 1-0, spintona il capitano avversario Jorge Pulido buttandolo a terra: l’arbitro estrae subito il secondo giallo e poi il rosso. Ma è solo l’inizio. Alla vista dell’espulsione, Andrada esplode: torna di corsa verso Pulido, appena rialzato, e lo colpisce con un pugno in pieno volto. «Questo non si può tollerare!», gridano i telecronisti in spagnolo mentre il campo si trasforma in una rissa generale. Leggi anche Scandalo arbitri, 5 partite sotto inchiesta: cosa rischia davvero l’Inter. Il caso Rocchi, i punti oscuri e l'ombra delle combine sul calcio: tutti i segreti racchiusi nelle intercettazioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maxi rissa in campo, il portiere del Saragozza perde la testa e prende a pugni l’avversario (Video)

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