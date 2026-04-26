Durante la 37esima giornata di LaLiga 2, nel match tra Huesca e Real Zaragoza, il portiere del Zaragoza, Esteban Andrada, ha avuto un comportamento fuori dal comune. Dopo aver ricevuto un cartellino rosso, si è fatto espellere e successivamente ha colpito con un pugno un avversario. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Nella 37esima giornata di LaLiga 2 succede di tutto: durante Huesca-Real Zaragoza (match finito 1-0 per i padroni di casa), il portiere del Zaragoza Esteban Andrada ha perso la testa. Dopo aver spinto a terra Jorge Pulido, infatti, Andrada è stato espulso dall'arbitro. L'estremo difensore non ha gradito la decisione e ha così pensato di raggiungere nuovamente l'avversario, per colpirlo ancora più duramente - stavolta in pieno viso, con un pugno. Lo scontro si è immediatamente trasformato in una maxi-rissa, che ha coinvolto anche le panchine delle due squadre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Follia in Spagna: portiere si fa espellere e (poi) prende a pugni in faccia l'avversario

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