Questa mattina nelle campagne di Montegranaro, un uomo di 42 anni è morto durante una rissa scoppiata alla battuta di caccia alla volpe. Durante l’evento, sono stati esplosi colpi di fucile che hanno spaventato i cavalli presenti. La scena si è fatta rapidamente tesa e, in seguito, si è verificato un confronto violento tra i partecipanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Montegranaro (Fermo), 14 marzo 2026 - Tragedia, questa mattina, nelle campagne di Montegranaro dove, dopo una colluttazione tra un cacciatore e un uomo che lavorava in una struttura ricettiva, quest’ultimo, un 42enne di origini russe, ha perso la vita a causa di un colpo di fucile, forse partito accidentalmente. Erano da poco passate le 8 quando il cacciatore, un anziano di Monte Urano, si è recato in località Santa Maria, insieme ad altri amici, per una battuta di caccia alla volpe regolarmente autorizzata dalla Provincia. Ad un certo punto, ad un centinaio di metri dalla struttura ricettiva, dotata anche di maneggio, ha incontrato la vittima, piuttosto su di giri per il fatto che gli spari avessero spaventato i cavalli all’interno dei box. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “I colpi di fucile spaventano i cavalli”. Scoppia la rissa alla battuta di caccia alla volpe: morto un 42enne

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