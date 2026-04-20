Violenza e panico in piazza Ghiaia | baby gang scatena una rissa a colpi di bottiglie di vetro Ferito un giovane

Sabato sera in piazza Ghiaia a Parma si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una baby gang. Dopo aver preso una bottiglia di vetro da un bidone, i giovani hanno dato inizio a una rissa, durante la quale uno di loro è rimasto ferito. La scena ha provocato urla e un tentativo di fuga tra i presenti, creando momenti di panico tra la folla.

Parma, sabato sera: ancora una volta Piazza Ghiaia è stata teatro di un episodio di violenza. Una baby gang, dopo aver recuperato da un bidone una bottiglia di vetro, ha innescato una lite culminata con il ferimento di uno dei giovani coinvolti e una fuga generale tra urla e panico.Futuro.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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