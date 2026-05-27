È stata identificata una nuova specie di polpo negli abissi delle isole Galápagos. Si tratta di un cefalopode molto piccolo, di colore blu, che vive in condizioni estreme. Gli esperti hanno confermato che si tratta di una specie completamente diversa da quelle già conosciute. La scoperta è stata comunicata attraverso un video che mostra il polpo in habitat naturale. La specie si distingue per le dimensioni ridotte e il colore particolare.

Negli abissi delle isole Galápagos è stata ufficialmente riconosciuta una nuova specie di polpo, un minuscolo cefalopode di colore blu che ha attirato l’attenzione dei ricercatori per le sue dimensioni ridotte e per le condizioni estreme in cui vive. Il suo nome scientifico è Microeledone galapagensis, e la sua descrizione è stata pubblicata solo di recente sulla rivista specializzata Zootaxa, anche se la sua prima osservazione risale a diversi anni fa. Il primo avvistamento risale al 2015, durante una spedizione oceanografica condotta a bordo della nave da ricerca EV Nautilus. In quella occasione, un veicolo subacqueo a controllo remoto ha esplorato i fondali profondi vicino all’Isola di Darwin, a oltre 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperto il “piccolo polpo blu degli abissi”. Gli esperti: “Si tratta di qualcosa di completamente nuovo rispetto alle specie già conosciute” – IL VIDEO

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