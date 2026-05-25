Scoperta la specie del minuscolo polpo blu che vive nei fondali delle Galapagos | il Microeledone galapagensis
Un minuscolo polpo blu, mai visto prima, è stato identificato nelle acque delle Galapagos. Il nuovo esemplare, chiamato Microeledone galapagensis, è stato avvistato nel 2015 a circa 1773 metri di profondità. La scoperta è stata fatta durante una missione di ricerca, attirando l’attenzione per il colore intenso e l’aspetto particolare dell’animale. Non sono ancora disponibili dettagli su altre caratteristiche o sul suo comportamento.
Scoperto alle Galápagos un minuscolo polpo blu mai visto prima: si chiama Microeledone galapagensis. Avvistato a 1773 metri di profondità durante una missione nel 2015, ha conquistato gli scienziati per il colore intenso e l’aspetto particolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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