Microeledone galapagensis | il nuovo polpo piccolo e blu scoperto in Sudamerica

Un nuovo polpo, chiamato Microeledone galapagensis, è stato scoperto nel Sudamerica. È di dimensioni molto ridotte, simile a una pallina da golf, e ha una colorazione blu intensa. La specie è stata identificata come una delle più piccole tra i polpi conosciuti. La scoperta riguarda un esemplare con caratteristiche distintive, tra cui il colore e le dimensioni, che lo differenziano da altre specie di polpi. La ricerca ha portato alla classificazione di questa nuova specie nel suo habitat naturale.

Piccolo come una pallina da golf. E blu, molto blu. Si chiama Microeledone galapagensis perché è stato scoperto durante una spedizione alle Isole Galapagos il nuovo polpo «piccolo e blu», come hanno detto gli scienziati della Fondazione Charles Darwin, che controllavano a distanza un sommergibile dotato di telecamera. Il sommergibile l’ha individuato a 1.773 metri di profondità. «È piccolo! È blu». «Ho capito subito che era speciale», ha detto all’ Afp Janet Voight, specialista in invertebrati presso il Field Museum of Natural History di Chicago, contattata dagli esperti della Fondazione Charles Darwin (CDF) per identificare la specie di polpo. 🔗 Leggi su Open.online

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