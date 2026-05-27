Scoperti i trafficanti di rifiuti che hanno inquinato Foggia | con finti formulari basisti e frasi in codice

I carabinieri hanno individuato un gruppo di trafficanti di rifiuti che usava formulari falsi e messaggi in codice per trasportare ecoballe e scarti industriali. Le prove raccolte indicano che i rifiuti, invece di essere smaltiti correttamente, venivano abbandonati o nascosti nel territorio di Foggia e provincia. Il flusso di materiali illeciti era continuo, causando contaminazione ambientale. Sono in corso le operazioni per sequestri e arresti.

Un flusso continuo di ecoballe e scarti industriali che invece di seguire la filiera del corretto smaltimento, finivano per contaminare il territorio di Foggia e della provincia. Alcuni passaggi delle carte dell’inchiesta, ha svelato i dettagli del filone investigativo legato ad alcuni impianti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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