Questa settimana sono emerse diverse dichiarazioni nel mondo dello spettacolo e della moda, tra cui quelle di Meryl Streep che ha scherzato sul suo ritorno nelle scarpe di Miranda, menzionando di avere un alluce valgo. Anche Stanley Tucci, Maria Grazia Chiuri e Lena Dunham hanno condiviso pensieri e commenti su vari temi legati allo stile e alle tendenze, offrendo un quadro interessante delle opinioni di figure note in questi settori.

Intervistata da Chiara Valerio per d Repubblica, Maria Grazia Chiuri parla di moda (ovviamente), di vestiti che esprimono messaggi, suscettibili - però - di fraintendimenti, e di femminismo. I vestiti a cosa servono? Le viene domandato. «Servono, sicuramente, a decidere chi vuoi essere, che cosa vuoi esprimere, come vuoi giocare, come vuoi provare a stare nel mondo», risponde la designer, tornata a Roma, da Fendi, dopo 10 anni a Parigi. «Ma non è sempre detto che tu riesca a farlo perché c’è chi guarda lo spettacolo e può non collocarti dove tu ti stai mettendo. Il vestito, insomma, può essere anche un grande equivoco». Ecco allora che, a scanso di equivoci, la direttrice creativa di Fendi, sceglie - quasi sempre - look total black composti da giacca e pantaloni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meryl Streep: «Come ho affrontato il ritorno nelle scarpe di Miranda? con l'alluce valgo». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Notizie correlate

Leggi anche: Meryl Streep: «Annie [Hathaway] ha preteso che le modelle nel nostro film non fossero scheletriche». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Raf Simons: «C'è troppa moda»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Meryl Streep: Che fatica stare sui tacchi di Miranda, ormai ho l’alluce valgo; MERYL STREEP: così ritorno Miranda; Il Diavolo veste Prada cambiò davvero la carriera di Meryl Streep? Ecco tutta la verità; Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep: La mia Miranda è cresciuta, sono tornata sui tacchi malgrado gli alluci valghi.

Meryl Streep, torna la zarina della moda con «Il Diavolo veste Prada 2»: «È la donna più antipatica della mia carriera»L'attrice torna a vestire i panni della direttrice di moda: «Ero incerta se accettare lo stesso ruolo dopo 20 anni. Mi sono ispirata a persone che conosco, perlopiù uomini» ... corriere.it

Meryl Streep confessa fragilità e timori oltre l’icona di Miranda PriestlyIl diavolo veste Prada 2, Miranda Priestly torna a sfidare il nuovo mondo Chi: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e il regista Da ... assodigitale.it

Durante una recente intervista a The One Show della BBC, #MerylStreep ha raccontato cosa significa tornare nei panni di #MirandaPriestly a distanza di 20 anni. - facebook.com facebook

Meryl Streep: Miranda Priestly Cerca la bellezza ma oggi si sente in pericolo. L'attrice torna nel ruolo iconico de Il Diavolo veste Prada 2, nelle sale dal 29 aprile #ANSA x.com