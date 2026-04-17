Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno arrestato due persone ritenute responsabili di aver impersonato carabinieri e truffato un cittadino, facendogli effettuare bonifici bancari. Durante le operazioni sono stati recuperati circa 40.000 euro, che erano stati trasferiti dalla vittima su indicazione dei truffatori. L’intervento si è svolto ad Azzano San Paolo, dove i militari hanno bloccato i bonifici prima che i soldi potessero essere completamente svaniti.

IL CASO. Ad Azzano San Paolo i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare i bonifici che la vittima aveva effettuato su indicazione dei truffatori. Era finito nella rete di truffatori senza scrupoli che, fingendosi carabinieri, con l’inganno lo avevano convinto a s postare, sui loro conti corrente, quarantamila euro. I militari dell’Arma però, quelli veri della stazione di piazza Tebaldo Brusato a Brescia, in meno di due settimane sono riusciti ad intercettare e denunciare i malviventi e restituire alla vittima, un artigiano di 73 anni di Azzano San Paolo, l’intera cifra. Questa volta, insomma, ha vinto lo Stato. I truffatori, un trentottenne di Torre del Greco e un diciannovenne di Frosinone, sono stati individuati e denunciati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scoperti due finti carabinieri e recuperati 40mila euro

TRUFFA DELLA TARGA CLONATA, I CARABINIERI: «FATE ATTENZIONE» | 26/02/2026

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Panoramica sull’argomento

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