Convegno su Grotta Paglicci bene dell’umanità | parte la fase di rilancio unitario del sito paleolitico

Il 23 maggio 2026, Rignano Garganico ospiterà un convegno dedicato a Grotta Paglicci, riconosciuta come bene dell’umanità. Durante l’evento saranno discussi i progetti per un rilancio unificato del sito paleolitico, che rappresenta un punto di riferimento per la ricerca storica e archeologica. La giornata segnerà un momento di attenzione e interesse sul patrimonio preistorico presente nel territorio.

?Il 23 maggio 2026, Rignano Garganico (FG) tornerà a essere l’ombelico del mondo preistorico. Con il Convegno Unitario “Grotta Paglicci – Bene dell’Umanità”, si apre ufficialmente una nuova stagione di rilancio per uno dei siti archeologici più importanti d’Europa. Nessuna velleità scientifica, ma solo la necessità di tornare a parlare in maniera costante del sito paleolitico ubicato nelle campagne di Rignano Garganico. “Con l’apporto della Pubblica Amministrazione di Rignano Garganico e degli Enti pubblici e privati territoriali possiamo tornare a parlare prepotentemente di Grotta Paglicci, un bene che deve essere assolutamente riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Convegno su Grotta Paglicci bene dell’umanità: parte la fase di rilancio unitario del sito paleolitico Notizie correlate Leggi anche: Convegno nazionale sui tesori paleolitici di Grotta Paglicci, bene dell’umanità Il segreto di Grotta Paglicci: un sistema ipogeo 'top secret' che potrebbe riscrivere la PreistoriaÈ questa l'ipotesi che prende sempre più corpo tra gli studiosi che, da decenni ormai, studiano il sito preistorico di Rignano Garganico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rignano Garganico, convegno su Grotta Paglicci; Convegno su Grotta Paglicci bene dell’umanità: parte la fase di rilancio unitario del sito paleolitico.; VIESTE/ VENERDÌ 24 APRILE CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA IL CONSIGLIO COMUNALE; L'Italia delle Glaciazioni e il Santuario di Paglicci: 500.000 anni di storia e la necessità di riprendere le ricerche scientifiche. PAGLICCI UNESCO Rignano Garganico, convegno su Grotta Paglicci. Del Vecchio: Un bene che deve essere riconosciuto dall’UNESCOUn archivio straordinario della presenza umana, con oltre 45mila reperti che coprono un arco temporale compreso tra 500mila e 11mila anni fa ... statoquotidiano.it GROTTA PAGLICCI BENE DELL’UMANITÀ, dal Convegno del 23/5 parte la fase di rilancio unitario del sito paleoliticoIl 23 maggio 2026, Rignano Garganico (FG) tornerà a essere l’ombelico del mondo preistorico. Con il Convegno Unitario Grotta Paglicci – Bene dell’Umanità, si apre ufficialmente una nuova stagione di ... sanmarcoinlamis.eu Il 23 maggio 2026, Rignano Garganico (FG) tornerà a essere l’ombelico del mondo preistorico. Con il Convegno Unitario “Grotta Paglicci – Bene dell’Umanità”, si apre ufficialmente una nuova stagione di rilancio per uno dei siti archeologici più importanti - facebook.com facebook