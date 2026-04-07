' Orchidays' torna sul Gargano il festival delle orchidee spontanee | alla scoperta del fiore più evoluto al mondo
Dal 23 al 26 aprile, il borgo di Mattinata sul Gargano ospiterà nuovamente Orchidays, il festival dedicato alle orchidee spontanee. L’evento si svolgerà in un’area nota per contenere il 30% delle specie di orchidee presenti in Italia, trasformando il centro storico in un grande laboratorio naturale. Durante i quattro giorni, saranno organizzate escursioni e incontri dedicati a questo fiore, considerato tra i più evoluti al mondo.
Torna, dal 23 al 26 aprile l’appuntamento con Orchidays, il festival delle orchidee spontanee che trasformerà il borgo garganico di Mattinata, custode del 30% dell’intero patrimonio italiano, in un laboratorio floreale a cielo aperto. Escursioni con esperti lungo i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, laboratori 'green' dedicati a bambini e famiglie, momenti di approfondimento scientifico con esperti internazionali per le strade del borgo, alla scoperta di uno tra i fiori più affascinanti al mondo e delle coloratissime varietà endemiche presenti nel territorio di Mattinata. Lungo i sentieri e i prati in fiore del Monte Sacro... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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