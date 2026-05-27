È stata identificata a Lucera la casa natale di Genoveffa De Troia, considerata la figlia spirituale di padre Pio. La scoperta è stata annunciata il 26 maggio 2026. De Troia è nota per aver attirato numerosi fedeli, che spesso si rivolgevano a lei con l’invito: “Venite a fare da me, se a Foggia avete Genoveffa”. La residenza si trova nella città di origine, e la notizia è stata diffusa recentemente.

la figlia spirituale prediletta di padre Pio.che diceva ai suoi fedeli: Lucera (Fg), 26 maggio 2026. Scoperta la Casa natale della Serva di Dio Genoveffa De Troia, è nel centro storico di Lucera, e stamattina è stato informato il Postulatore della Causa di Beatificazione della santa donna che ha vissuto tutta la sua esistenza in un letto di sofferenza per la consunzione degli arti e delle ossa. Ieri a conclusione dell'ora di preghiera in occasione dell'Anniversario della nascita di padre Pio, Gianfranco Grasso, Giuseppe Saldutto e Gabriella hanno fatto una passeggiata nel centro storico. Grasso ha raccontato a Saldutto: "qui è nata Genoveffa De Troia, la Santa amica e coetanea di padre Pio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia a Lucera

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