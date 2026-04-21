Giornata nazionale della salute della donna 22 aprile 2026 | Open day nei Consultori di Foggia Lucera Candela e Troia Screening gratuiti a Manfredonia

Il 22 aprile 2026 si celebra la Giornata nazionale della salute della donna con un open day organizzato nei consultori di Foggia, Lucera, Candela e Troia. In questa occasione, sono previsti screening gratuiti a Manfredonia. L'iniziativa coinvolge diverse strutture dell'azienda sanitaria locale e offre l’opportunità di controlli e consulti senza costi per le donne della zona.

ASL Foggia. Giornata nazionale della salute della donna. 22 aprile 2026: Open day nei Consultori di Foggia, Lucera, Candela e Troia Screening gratuiti a Manfredonia. Inaugurazione Sportello antiviolenza a Rodi Garganico Ascolto, consulenze e screening gratuiti per le donne. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, domani 22 aprile 2026, ASL Foggia ha organizzato una serie di iniziative sul territorio provinciale, per promuovere la cultura della prevenzione e ricordare l’importanza della diagnosi precoce. A Foggia, Open day nella sede dei Consultori familiari in via Alvarez. spazio aperto alle donne di tutte le età per consulenze psicologiche, ostetriche e ginecologiche.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giornata nazionale della salute della donna. 22 aprile 2026: Open day nei Consultori di Foggia, Lucera, Candela e Troia. Screening gratuiti a Manfredonia Notizie correlate Salute della donna: alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’(H) open weekDal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in... Salute della donna, arriva l'open week degli screening gratuitiJESI – In occasione della settimana dedicata alla salute della donna, l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, insignito del Bollino Rosa da Onda per le... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Gravidanza seguita dall’inizio alla fine: svolta all’ospedale di Manfredonia (FOTO VIDEO). ASL Foggia, Giornata nazionale della salute della donna: screening gratuiti a ManfredoniaScreening della mammella: mammografia per donne di età compresa fra 50 e 69 anni, a bordo del Motor Home di ASL Foggia (Mammomobile), in piazza del Popolo, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (prenotazione ... manfredonianews.it XI Giornata Nazionale della Salute della DonnaLe iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia in piazza, negli ospedali, nelle scuole: prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure Open Day dedicato al benessere della donna e attivit ... manfredonianews.it