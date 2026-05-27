Scontro tra un autobus e un' auto in via Vecchini disagi alla circolazione

Alle 9 di stamattina, un autobus e un’auto si sono scontrati in via Vecchini. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con alcune strade chiuse temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. La viabilità è rimasta rallentata per diverse ore.

ANCONA – Incidente nella prima mattinata di oggi, in via Vecchini. Lo scontro è avvenuto attorno alle 9.30 tra una Dacia - condotta da un anziano - e l’autobus numero 46 di linea che effettua il percorso piazza Cavour-Montedago-Tavernelle. Si registrano alcuni disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Scontro tra autobus e automobile a Portegrandi (VE): un morto e cinque feriti

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