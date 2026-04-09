Incidente a Torino | scontro tra due auto e un furgone disagi alla circolazione

Oggi pomeriggio a Torino si è verificato un incidente stradale intorno alle 14 in corso Lecce, vicino al civico 60. Due veicoli, un’auto e un furgone, sono entrati in collisione, e poco dopo un’altra vettura è stata coinvolta nello scontro. La dinamica esatta non è ancora nota, ma il sinistro ha provocato disagi alla circolazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine.

Incidente stradale a Torino intorno alle 14 di oggi, 9 aprile. In corso Lecce, all’altezza del civico 60, un’auto si è scontrata contro un furgone e, successivamente, è stato coinvolta nel sinistro anche un’altra macchina. Secondo le prime informazioni, sembra che una delle vetture sia poi finita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente a Torino, scontro tra scooter e auto: disagi alla circolazioneIncidente tra due mezzi a Torino Mirafori sud nella mattinata di giovedì 26 marzo. Incidente a Torino San Salvario: scontro tra due auto all'incrocio, problemi per la circolazione (e per il tram)Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 1 aprile 2026, all'incrocio tra via Valperga Caluso e via Belfiore a Torino. Temi più discussi: Incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata; Torino, scontro camion-moto: morto centauro 46enne; Scontro frontale con un autocarro, motociclista di 46 anni muore a Cavour; Caos sulla tangenziale sud di Torino: incidente all'altezza di corso Francia, quattro feriti. Incidente a Torino: scontro tra due auto e un furgone, disagi alla circolazioneIncidente stradale a Torino intorno alle 14 di oggi, 9 aprile. In corso Lecce, all’altezza del civico 60, un’auto si è scontrata contro un furgone e, successivamente, è stato coinvolta nel sinistro an ... torinotoday.it Incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino che porta all'ingresso della tangenziale sud di Stupinigi. A scontrarsi sono sta ... torinotoday.it Ore 14.07. In #A12, 5 km di cosa per incidente al km 100+000 tra Carrara e l'allacciamento con la #A15 in direzione Genova #viabiliTOS #breakingnews x.com Il viaggio di scoperta. . Incidente in Canal Grande! Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina! - facebook.com facebook