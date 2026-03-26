Incidente a Torino scontro tra scooter e auto | disagi alla circolazione

Giovedì mattina a Torino, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente tra uno scooter e un'auto alla rotatoria tra strada delle Cacce e via Angelo Fortunato Formiggini, nel quartiere Mirafori sud. L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona e sono intervenuti gli agenti per i rilievi. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei coinvolti.

Incidente tra due mezzi a Torino Mirafori sud nella mattinata di giovedì 26 marzo. Intorno alle 8.30 alla rotonda tra strada delle Cacce e via via Angelo Fortunato Formiggini si sono scontrati un’auto e uno scooter. L’uomo alla guida della moto è stato trasportato in codice verde all’ospedale Cto. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per gestire il traffico in zona. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il papà della famiglia nel bosco: "Estintore umano, mette i suoi figli sempre davanti a tutto" Eleonora, la campionessa di Torino dedica una poesia a L'Eredità ma non basta: perde per la settima volta a La Ghigliottina 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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