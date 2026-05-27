Scontro tra auto sul viadotto gravi due automobilisti

Due automobilisti sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto mercoledì 27 maggio nel pomeriggio sul viadotto di Toano, vicino all’uscita Terni Est. L’incidente si è verificato intorno alle 16, in un tratto interessato da lavori stradali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti sono al momento sconosciute. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Grave incidente stradale a Terni nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, intorno alle ore 16, sul viadotto di Toano, nei pressi dell’uscita Terni Est, in un tratto interessato da lavori stradali.Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero coinvolte due autovetture una Fiat Punto e un furgoncino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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