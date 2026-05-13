Scontro frontale tra due auto sul viadotto

Martedì 12 marzo nel tardo pomeriggio si è verificato uno scontro frontale tra due auto sul viadotto Enrico Mattei a Pisa. L’incidente ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati lungo la carreggiata, causando danni e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e i rilievi di legge.

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Violento scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di martedì 12 marzo sul viadotto Enrico Mattei a Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere gli occupanti dei veicoli, prima di mettere in sicurezza gli stessi mezzi.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marco Baldassarri morto a 37 anni: tragedia sulla curva pericolosa Notizie correlate Leggi anche: Scontro frontale tra due auto, muore una donna. Feriti due bambini Scontro frontale tra due auto: tre ricoveratiNel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo c’è stato un brutto incidente stradale in via della Cooperazione, a Imola. Temi più discussi: Scontro frontale tra due auto: morta una donna e 7 feriti, tra cui 2 bambini; Scontro frontale tra due auto (FOTO), una persona resta incastrata nell'abitacolo. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche; Scontro frontale tra due auto a Li Punti, feriti i due conducenti; Incidente in viale Marconi: morti due motociclisti di 22 anni. A Chiaravalle, in provincia di Ancona, un violento scontro frontale tra due autovetture ha portato alla denuncia di due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. lamilano.it/ancona/chiarav… x.com Frontale sulla Provinciale 45 a Fossano: due feriti, uno trasferito in elicottero al CTO di TorinoL’incidente nella mattinata di martedì 12 maggio nei pressi della discarica. Sul posto sanitari del 118 e mezzi di soccorso ... targatocn.it Scontro frontale tra due auto a Li Punti, feriti i due conducentiScontro frontale tra due auto a Li Punti, all'ingresso di Sassari. L'impatto, a un incrocio, ha causato il ferimento dei due conducenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Porto Torres c ... rainews.it