Bari scontro tra auto e moto sul lungomare | due feriti gravi

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato sul lungomare di Bari, provocando due feriti gravi. La collisione si è verificata in prossimità di un incrocio, ma le cause precise non sono ancora chiare. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale con codice rosso. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche sulla dinamica dell'incidente. La polizia sta raccogliendo testimonianze e dati per chiarire quanto accaduto.

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? Domande chiave Come si è verificata la dinamica dello scontro tra i mezzi?. Chi sono i due feriti trasportati d'urgenza in ospedale?. Quali fattori hanno causato l'impatto sul lungomare Starita?. Come influirà l'incidente sulla viabilità del quartiere Marconi?.? In Breve Intervento del 118 per soccorrere i due feriti nel lunedì sera. Polizia Locale impegnata nei rilievi tecnici sul lungomare Starita. Congestione del traffico nel quartiere Marconi per i mezzi di soccorso. Indagini in corso sulla sicurezza stradale vicino alla Fiera del Levante. Almeno due persone sono rimaste ferite in gravi condizioni dopo lo scontro tra un’auto e una moto avvenuto nella serata di lunedì sul lungomare Starita, proprio nei pressi della Fiera del Levante a Bari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, scontro tra auto e moto sul lungomare: due feriti gravi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BARI. INCIDENTE DURANTE IL TEST DI UNA MOTO: MORTI DUE GIOVANI, UN TERZO FERITO GRAVE Sullo stesso argomento Leggi anche: Scontro tra auto e moto a Sona: due feriti gravi Incidente sul lungomare della Fiera a Bari: due feriti graviUn grave incidente si é verificato nella serata di lunedi sul lungomare Starita nelle vicinanze della Fiera del Levante di Bari. Scontro auto moto a Bari: due feriti gravi, uno è un minorenne x.com Bari, violento scontro tra moto e auto sul lungomare: tre feriti vicino alla Fiera del LevanteBARI - Grave incidente stradale nella serata di oggi sul lungomare di Bari, nei pressi dell’ingresso monumentale della Fiera del Levante. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’utilit ... giornaledipuglia.com Terribile scontro tra due auto, morto un 19enne nel BareseUn ragazzo di 19 anni è morto la scorsa notte a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in piazza Milite ignoto a Monopoli , in ... gazzettadelsud.it