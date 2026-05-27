Scontro auto-bici sul lungomare Colombo ragazzo minorenne finisce in ospedale FOTO

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 26 maggio sul lungomare Cristoforo Colombo a Pescara, quando un’auto ha investito un ragazzo minorenne in bicicletta. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale. La scena mostra il punto dell’impatto, con la bicicletta e l’auto coinvolte, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto.

Scontro tra un'automobile e una bicicletta sul lungomare Cristoforo Colombo a Pescara.Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 16 di martedì 26 maggio.In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che la vettura, guidata da un ragazzo di circa 20 anni, abbia colpito il mezzo a due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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