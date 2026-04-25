Scontro tra una minicar e una moto sul lungomare nord centauro finisce in ospedale FOTO

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 25 aprile in viale della Riviera a Pescara, coinvolgendo una minicar e una moto sul lungomare nord. Un centauro è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la messa in sicurezza della zona. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

È di un centuaro ferito e trasportato in ospedale il bilancio di un incidente stradale che si è verificato in viale della Riviera a Pescara nel pomeriggio di sabato 25 aprile.A scontrarsi, per cause che saranno accertate, sono state una minicar e una moto.Ad avere la peggio in seguito all'impatto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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