Scontro tra un' auto e uno scooter Ragazzo di 16 anni finisce all' ospedale

Oggi, poco prima di pranzo, un incidente si è verificato in via Redi, a Collemarino. Una vettura e uno scooter sono entrati in collisione, coinvolgendo un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato in ospedale. La Croce Gialla è intervenuta sul luogo dell’incidente per assistere i coinvolti. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione della viabilità.

ANCONA – Oggi, mercoledì 8 aprile, poco prima di pranzo, la Croce Gialla è intervenuti in via Redi, a Collemarino per un incidente tra un’auto e uno scooter.Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni portato al Pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni non sono gravi. "Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Ferito trasportato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e scooterGrave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di Bussolengo. Scontro tra auto e scooter nell’Aretino, feriti due ragazzi di 17 anni: soccorsi e trasportati in ospedaleDue 17enni sono rimasti feriti in un incidente che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter nell'Aretino. Temi più discussi: Scontro tra un'auto e una moto a Milano, morto un ragazzo di 19 anni; Incidente a Roma, scontro tra auto e moto: morto un uomo; Incidente a Vermicino: scontro tra due auto, morti una madre 51enne, Patrizia Trabucco, e un 16enne, Damiano Atzeni. In ospedale le due figlie della donna e un ragazzo; Scontro tra auto e pullman a Lammari, un uomo muore per malore. Scontro tra scooter e auto: 16enne in ospedaleL'incidente in via Redi Paura in mattinata in via Redi a Collemarino di Ancona dove c'è stato uno scontro tra uno scooter guidato da un ragazzo di 16 anni e una vettura. Al momento non si ... youtvrs.it Faenza, scontro auto-moto in via Boaria: grave un ragazzo di 14 anniIncidente stradale, tra un'auto e una moto di piccola cilindrata, in via Boaria a Faenza, attorno alle 13.30 di oggi. Grave un 14enne ... ravennanotizie.it Ad aggredire e uccidere a Crema, in provincia di Cremona, il ventenne Hamza Salama, è stato un ragazzo più piccolo. Un minore di 17 anni, che avrebbe colpito con un coltello e forse anche una spranga il rivale. Salama è stato trovato agonizzante poco dop - facebook.com facebook Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione a Crema, in provincia di Cremona, colpito con un'arma da taglio e da colpi di spranga. L'aggressore sarebbe già stato preso x.com