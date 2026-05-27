Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto all’incrocio tra Muradolo e la strada provinciale di Cortemaggiore nel primo pomeriggio del 27 maggio.

Incidente all’incrocio di Muradolo con la provinciale di Cortemaggiore nel primo pomeriggio del 27 maggio. Il bilancio è di tre persone condotte in pronto soccorso per accertamenti perché rimaste lievemente ferite. Le due vetture si sono scontrate durante la svolta di una delle due. Sul posto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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SCONTRO ALL'INCROCIO, TRE FERITI IN OSPEDALE | 26/05/2026

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