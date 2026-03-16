Incrocio critico | scontro a Montichiari tre feriti e

Nella serata di domenica 15 marzo, a Montichiari, un incidente stradale ha coinvolto una famiglia, causando tre feriti. L’incidente si è verificato in un incrocio critico della città, dove i veicoli si sono scontrati in modo violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno curato i feriti e messo in sicurezza l’area.

Un violento scontro stradale ha coinvolto una famiglia a Montichiari nella serata di domenica 15 marzo. L’incidente si è verificato verso le 23:30 all’incrocio tra via Mantova e via Felice Cavallotti, dove un semaforo funzionava con luce gialla lampeggiante. Tre persone hanno riportato ferite lievi dopo che un veicolo ha mancato la precedenza, colpendo in pieno l’auto della famiglia. I soccorritori del Cosp di Bedizzole e del Soccorso Azzurro di Mantova hanno prestato le prime cure prima del trasferimento al Civile di Brescia. Mentre i genitori sono stati dimessi con poche giorni di prognosi, il figlio dodicenne resta in osservazione pediatrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incrocio critico: scontro a Montichiari, tre feriti e Articoli correlati Scontro all'incrocio sulla Tosco Romagnola Ovest: tre feritiBrutto incidente stradale nella tarda serata di ieri sera, 5 marzo, sulla via Tosco Romagnola Ovest, nel Comune di Calcinaia. Incidente a Torino Lesna: scontro fra due auto all'incrocio, tre feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino. Approfondimenti e contenuti su Incrocio critico Discussioni sull' argomento Incidente mortale a Roma Mezzocammino, un’altra tragedia al maledetto incrocio; Incidente a Gonzaga | donna incinta soccorsa due ragazze. Scontro all’incrocio a Villastellone: un ferito trasportato al CtoDomenica 8 marzo, poco dopo le 10, a Villastellone, due automobili si sono scontrate all’incrocio tra corso Savona e via Como. Nell’urto uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal ... giornalelavoce.it Scontro all’incrocio a Villastellone: un ferito trasportato al CTO di TorinoIncidente tra corso Savona e via Como, un ferito in codice giallo dopo l'impatto. Rilievi dei carabinieri di Chieri. Una domenica mattina di paura sulle strade del chierese. Intorno alle ore 10:00 di ... msn.com Studio Laudando. . Multa per passaggio con il semaforo rosso Prima di pagare informati. Perché una sanzione sia valida devono esserci prove chiare , di solito due foto: una quando l’auto supera la linea di arresto e una mentre è al centro dell’incrocio. S - facebook.com facebook