Scontri in consulta studentesca a Roma Valditara accusa | I fatti potrebbero essere diversi dai racconti

Notizia in breve

Il ministro dell’istruzione ha commentato gli scontri avvenuti alla Consulta provinciale degli studenti di Roma, dove alcuni militanti di un movimento studentesco avrebbero lanciato sedie durante una protesta. Valditara ha dichiarato che i fatti potrebbero essere diversi rispetto ai racconti emersi, senza fornire ulteriori dettagli o conferme. La situazione ha portato a una polemica sulla dinamica degli eventi e sulla veridicità delle testimonianze.