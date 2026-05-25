Consulta provinciale studentesca di Roma la commissione Antifascismo dopo il cambio nome | Ennesimo ostacolo dalla destra

"La scuola appartiene agli studenti, non è delle associazioni di destra", il commento del presidente della Commissione "Antifascismo e Memoria Storica" della Consulta studentesca provinciale di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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