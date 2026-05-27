Prima dell'incontro di calcio del 14 marzo, allo stadio di Cattolica, si sono verificati scontri tra i tifosi delle due squadre. Durante gli incidenti sono stati lanciati sassate e sono stati accesi fumogeni. Le forze dell’ordine hanno identificato e indagato 14 ultras coinvolti per rissa aggravata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o arresti.

È di 14 tifosi indagati per rissa aggravata e lesioni personali il bilancio delle perquisizioni eseguite questa mattina nelle città di Rimini e Cattolica. L’operazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Rimini, è stata condotta da personale della Questura e dei Carabinieri, ed è collegata agli scontri avvenuti lo scorso 14 marzo nei pressi dello stadio “Giorgio Calbi”. Le indagini e le perquisizioni: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le perquisizioni personali e domiciliari sono state effettuate nelle prime ore di oggi nei confronti di 14 soggetti ritenuti presunti responsabili di aver preso parte agli scontri verificatisi nelle adiacenze dello stadio di Cattolica il 14 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontri allo stadio tra Vismara e Fano, sassate e fumogeni prima della partita: 14 ultras indagati

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