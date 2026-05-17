Scontri tra ultras di Lecco e Catania prima della partita | quattro feriti

Nel pomeriggio di oggi a Lecco si sono verificati scontri tra tifosi del Lecco e del Catania. Durante gli incidenti, almeno quattro persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per disperdere le persone coinvolte e per garantire la sicurezza prima dell'inizio della partita. La zona è stata transennata e sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Lecco, 17 maggio 2026 – Scontri tra tifosi del Lecco e del Catania nel pomeriggio di oggi a Lecco. Si segnalano almeno quattro i feriti. Prima della partita in programma in serata allo stadio di Lecco tra i blucelesti del Lecco e gli ospiti rossoblu del Catania per il secondo turno dei play off del campionato di serie C, si sono verificati degli s contri tra gli ultrà delle due squadre. Alcuni erano armati di spranghe. L’intervento di poliza e carabinieri. Sono immediatamente intervenuti gli operatori delle forze dell'ordine, che erano già schierati in zona per il match, considerato ad alta tensione. Carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa sono riusciti a contenere i tifosi e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontri tra ultras di Lecco e Catania prima della partita: quattro feriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Casertana ultras per le vie della città prima del derby vinto con la Salernitana Sullo stesso argomento Leggi anche: Lecco-Catania, scontri fra tifosi prima della partita Lecco, scontri tra tifosi prima del match: diversi feriti in strada? Punti chiave Come sono riusciti i tifosi a sfuggire al controllo delle forze dell'ordine? Chi sono i responsabili delle violenze scatenate prima... Follia ultras in autostrada: indagini chiuse per gli scontri tra Perugia e Lucchese a colpi di spranghe e bastoni ift.tt/ovNISlU ift.tt/tMaWYuB x.com Scontri tra ultras, chiusa l’inchiesta: venti indagatiPerugia, 16 maggio 2026 – Chiuse le indagini per gli scontri tra ultras di Perugia e Lucchese lungo la A12. Venti le persone indagate, 11 tifosi biancorossi e 9 della squadra toscana. Gli scontri avve ... lanazione.it Tensione a Lecco prima del match: guerriglia tra ultras nella zona di CastelloUn pomeriggio di ordinaria follia e violenza ha macchiato l'attesa per la sfida calcistica tra Lecco e Catania. A poche ore dal fischio d'inizio della delicata gara d'andata del secondo turno nazional ... catania.liveuniversity.it Devo andare a sedermi con gli Ultras (Curva Sud) da turista? reddit