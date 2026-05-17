Scontri tra ultras di Lecco e Catania prima della partita | quattro feriti

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi a Lecco si sono verificati scontri tra tifosi del Lecco e del Catania. Durante gli incidenti, almeno quattro persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per disperdere le persone coinvolte e per garantire la sicurezza prima dell'inizio della partita. La zona è stata transennata e sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Lecco, 17 maggio 2026 – Scontri tra tifosi del Lecco e del Catania nel pomeriggio di oggi a Lecco. Si segnalano almeno quattro i feriti. Prima della partita in programma in serata allo stadio di Lecco tra i blucelesti del Lecco e gli ospiti rossoblu del Catania per il secondo turno dei play off del campionato di serie C, si sono verificati degli s contri tra gli ultrà delle due squadre. Alcuni erano armati di spranghe. L’intervento di poliza e carabinieri. Sono immediatamente intervenuti gli operatori delle forze dell'ordine, che erano già schierati in zona per il match, considerato ad alta tensione. Carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa sono riusciti a contenere i tifosi e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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