Scontri prima di Vismara-Fano valevole per il campionato di Promozione tensione e paura fuori dallo stadio Calbi di Cattolica Un ferito decine di contusi Cosa è successo

Prima della partita tra Vismara e Fano, valida per la 26esima giornata del campionato di Promozione, si sono verificati scontri fuori dallo stadio Calbi di Cattolica. La violenza ha coinvolto numerosi spettatori, portando a un ferito e decine di contusi. La scena di caos e tensione si è svolta prima dell'inizio dell'incontro, creando allarme tra i presenti.

CATTOLICA - Violenza, sangue e caos: scontri fuori dallo stadio Calbi di Cattolica, prima della partita in campo neutro tra Vismara e Fano, 26esima giornata del campionato di Promozione Girone A (0-0 sul campo). Si è trattato di un vero e proprio agguato a un gruppo di tifosi organizzati del Fano, per mano di un manipolo di riminesi piombati nel parcheggio cattolichino con i volti coperti da caschi e armati di aste. Una trentina di persone, forse cani sciolti e non strettamente riconducibili alla curva riminese, che hanno prima circondato e poi aggredito ferocemente due macchinate di ultras fanesi, i Panthers, arrivati per ultimi allo... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Scontri prima di Vismara-Fano valevole per il campionato di Promozione, tensione e paura fuori dallo stadio Calbi di Cattolica. Un ferito, decine di contusi. Cosa è successo Articoli correlati Scontri fuori dallo stadio al prepartita di Cremonese-Parma: 14 ultrà colpiti dai Daspo del questore di CremonaCremona, 29 dicembre 2025 – Una serie di provvedimenti del questore di Cremona, Carlo Ambra, per contrastare la violenza negli stadi. Scontri fuori dallo stadio a Treviso: scatta un terzo arrestoL'uomo, un 60enne residente nel trevigiano, sarebbe il responsabile del lancio della bottiglia che ha sfondato il cristallo laterale del pullman... Tutti gli aggiornamenti su Scontri prima di Vismara Fano valevole... Discussioni sull' argomento Promozione / Il Lunano più vicino al traguardo, Vigor Castelfidardo sempre più giù; Incubo bivacchi in Largo Baccelli: Dati a fuoco i cartoni della pizza; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5 avvertita anche a Messina e Siracusa. Epicentro sull'Etna?; Macerata, sorpreso al parco, tenta di lanciare un pacchetto: dentro ci sono 48 ovuli di hashish, 17enne nei guai. Scontri prima di Vismara-Fano, tensione e paura fuori dallo stadio Calbi di Cattolica. Un ferito, decine di contusi. Cosa è successoCATTOLICA - Violenza, sangue e caos: scontri fuori dallo stadio Calbi di Cattolica, prima della partita in campo ... msn.com Cattolica - Scontri prima di Fano-Vismara, un ferito e una decina di contusi - facebook.com facebook