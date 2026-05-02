Brunetta su Zanardi | Il mondo dello sport perde una delle sue figure più straordinarie

Oggi il mondo dello sport e non solo si trova a perdere una delle sue figure più straordinarie. La notizia arriva da un commento di un esponente politico che ha espresso il cordoglio per la scomparsa di un ex atleta molto noto, ricordando le sue imprese e il suo contributo alla disciplina. La vicenda ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordi tra colleghi e appassionati.

Renato Brunetta ROMA – “Oggi il mondo dello sport e non solo perde una delle sue figure più straordinarie. Alex Zanardi non è stato soltanto un atleta, ma un simbolo universale di forza, resilienza e dignità. Ha affrontato la vita con un coraggio raro, trasformando ogni ostacolo in testimonianza di speranza e determinazione”. E’ quanto scrive, sul suo canale Telegram, il presidente del Cnel Renato Brunetta, ex ministro della pubblica amministrazione. “Il suo esempio va oltre le vittorie e le competizioni: è una lezione di umanità che resterà nel tempo. Il suo ricordo continuerà a vivere in chi ha trovato nella sua storia la forza di non arrendersi mai.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Brunetta su Zanardi: “Il mondo dello sport perde una delle sue figure più straordinarie” Notizie correlate Morto Alex Zanardi, addio a soli 59 anni: il mondo dello sport perde uno dei suoi volti più amatiCalciomercato Inter, svolta nel caso Jones: per Romano il sì del centrocampista è già arrivato, ora la palla passa al Liverpool Bernardo Silva... Il cordoglio delle istituzioni e del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1° maggio.