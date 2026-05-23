Sciopero generale del 29 maggio | possibili disagi nel trasporto pubblico

Da pisatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio, il trasporto pubblico in Toscana potrebbe subire disagi a causa di uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. Durante la giornata, sono previsti ritardi o cancellazioni di corse sui bus di Autolinee toscane, sia nel servizio urbano che extraurbano. La protesta interessa l’intera regione e potrebbe influire sugli spostamenti di molti utenti.

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Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private. L'agitazione è stata proclamata da Confederazione unitaria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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