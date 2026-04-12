Sciopero del personale navi Blu Jet possibili disservizi nello Stretto
È in programma uno sciopero del personale delle navi Blu Jet, con possibili disservizi per chi utilizza i mezzi navali delle Ferrovie dello Stato nello Stretto. La protesta potrebbe influenzare le corse programmate, creando eventuali ritardi o cancellazioni. La mobilitazione si svolge in un periodo in cui molte persone si spostano tra le sponde, rendendo probabile una riduzione delle operazioni di trasporto.
Possibili disservizi per gli utenti dei mezzi navali delle Ferrovie dello Stato che attraversano lo Stretto, per uno sciopero del personale Blu Jet.Le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali Filt e Uilt hanno infatti proclamato per la giornata di venerdì 17 aprile 2026.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sciopero: possibili disservizi nella raccolta rifiuti porta a portaA causa dello sciopero proclamato dal sindacato Usb per la giornata di lunedì 9 marzo potrebbero verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti porta...