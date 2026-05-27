Sciopero generale | possibili disservizi anche per Hera

Da bolognatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero generale nazionale da parte di diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, ADL Varese, SI Cobas, USI-CIT e USI 1912, che interesserà sia il settore pubblico che quello privato. La protesta potrebbe causare disservizi in vari servizi e aziende, tra cui la gestione del ciclo idrico. Le modalità di adesione e le eventuali variazioni nelle prestazioni saranno comunicate dalle singole organizzazioni.

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Per il prossimo venerdì 29 maggio le sigle sindacali di base Cub, Sgb, ADL Varese, SI Cobas, USI-CIT e USI 1912 hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. La sollevazione durerà per tutta la giornata.Possibili, quindi, disagi in tutti i settori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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