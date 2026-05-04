Lavori Hera sulla condotta principale possibili disservizi nell' erogazione dell' acqua

Nella mattina di martedì 5 maggio, tra le 8 e le 12, vengono programmati lavori sulla condotta principale nel centro di Novafeltria, lungo via Cavour. L'intervento prevede operazioni di sostituzione e interconnessione delle reti idriche principali. Durante questa fascia oraria, potrebbe verificarsi una riduzione o interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona interessata. Hera ha comunicato questa attività per consentire l’esecuzione delle operazioni.

Hera comunica che nella mattinata di martedì 5 maggio, fra le 8 e le 12, verranno effettuate delle operazioni di sostituzione ed interconnessione delle reti idriche principali di alimentazione del centro di Novafeltria posate in via Cavour in prossimità con la S.S. Marecchiese nel medesimo comune.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori alla rete idrica, Hera annuncia: "Possibili cali di pressione dell'acqua" Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Zone senza acqua oggi: Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sul litorale; Ravenna: Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sulla dorsale nord del litorale; In via Ravennate in programma tre mesi di lavori alla rete fognaria: come cambia la circolazione; Rete idrica, si interviene con il lavaggio degli acquedotti: possibili disagi per l'intera giornata. Novafeltria, lavori Hera sulla rete idrica in via Cavour: possibili disagi nella mattinata del 5 maggioIntervento tra le 8 e le 12 per la sostituzione e l’interconnessione delle condotte principali: possibili cali di pressione o sospensioni temporanee dell’acqua nel centro cittadino ... altarimini.it Novafeltria, lavori Hera sulla rete idrica in via Cavour: possibili disagi nella mattinata del 5 maggio Leggi qui: https://altarimini.it/novafeltria-lavori-hera-sulla-rete-idrica-in-via-cavour-possibili-disagi-nella-mattinata-del-5-maggio.php - facebook.com facebook