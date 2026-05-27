Durante lo sciopero delle ferrovie previsto per il 28 e 29 maggio, sono stati annunciati i treni garantiti nelle regioni Lombardia e Emilia-Romagna. Le fasce orarie di garanzia sono state stabilite per assicurare alcuni servizi di trasporto pubblico, anche se si prevedono disagi e cancellazioni. Le informazioni ufficiali indicano quali treni regionali continueranno a circolare, ma molte corse potrebbero essere sospese o ridotte nel corso delle due giornate.

? Domande chiave Quali treni regionali in Lombardia e Emilia Romagna saranno effettivamente garantiti?. Come funzionano le fasce orarie protette per i pendolari Trenord?. Quali sono gli elenchi specifici per i treni Frecce e Italo?. Cosa succede ai viaggiatori che viaggiano fuori dalle ore di garanzia?.? In Breve Fasce protette regionali Trenitalia e Trenord dalle 6-9 e dalle 18-21.. Servizi Trenord ridotti ai minimi garantiti con eccezione Eurocity EC83 ed EC82.. Disagi previsti in Emilia Romagna e Lombardia nelle ore centrali del 29 maggio.. Frecce e Intercity circolano solo se inclusi negli elenchi ufficiali pre-sciopero.. Dalle ore 21 di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero ferrovie 28-29 maggio: ecco i treni garantiti e i disagi

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25-05-2026 - Sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio: mezzi Atac, Cotral e treni a rischio

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