Giovedì 28 maggio 2026, a Milano, si terrà un corteo durante lo sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi Cit e dalle organizzazioni palestinesi Api e Gpi-Giovani Palestinesi Italiani. In tutta Italia si registrano manifestazioni simili. La protesta coinvolge diverse sigle sindacali e associazioni, con manifestazioni previste in varie città, senza ulteriori dettagli sui percorsi o numeri di partecipanti.

Milano, 27 maggio 2026 – Cortei in tutta Italia, città di Milano compresa, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub; Sgb; Adl Varese; Si Cobas; Usi; Usi Cit e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi-Giovani Palestinesi Italiani. L’appuntamento è per domani, giovedì 28 maggio. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da piazza della Scala alle 9.30 per raggiungere l'Università Statale e la Prefettura, dove una delegazione composta dagli organizzatori della mobilitazione chiederà un incontro al prefetto. Tra le rivendicazioni dello sciopero lo stop al "carovita generato dalle guerre", alla precarietà, agli sfratti e al "tentativo di negare il diritto allo sciopero e al dissenso e contro l'aumento delle spese militari". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero dei sindacati di base, a Milano corteo giovedì 28 maggio 2026

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