Il prossimo 18 maggio è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà varie categorie di lavoratori in Italia. Tra i settori interessati ci sono i trasporti, la scuola, la sanità e la pubblica amministrazione, con possibili interruzioni e disagi per i cittadini. Lo sciopero è stato annunciato da alcuni sindacati di base e si svolgerà in diverse regioni del paese.

FIRENZE – Lo sciopero generale 18 maggio interesserà diversi settori chiave in tutta Italia con possibili disagi nei trasporti, nella scuola, nella sanità e nella pubblica amministrazione. L’agitazione, proclamata dall’ Unione sindacale di base insieme ad altre sigle del sindacalismo di base, durerà fino a 24 ore e sarà accompagnata da manifestazioni e presìdi nelle principali città italiane. Il comparto che potrebbe registrare i maggiori disagi sarà quello ferroviario. Lo stop dei treni inizierà infatti dalle 21 di domenica 17 maggio e proseguirà fino alle 20,59 di lunedì 18 maggio. Coinvolti i convogli di Trenitalia e Italo, con il rischio di cancellazioni e ritardi sia per i treni regionali sia per quelli a lunga percorrenza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sciopero generale il 18 maggio con Usb e altri sindacati di base: stop a treni, scuola e sanità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoLunedì 18 maggio si annuncia come una di quelle giornate in cui la normalità rischia di incepparsi già prima dell’alba, tra treni da controllare con...

Sciopero generale il 18 maggio 2026, si fermano treni e mezzi pubblici. Usb: “Italia complice di Israele”L'Usb ha proclamato uno sciopero generale per il 18 maggio: "La guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto...

Argomenti più discussi: Lunedì 18 maggio sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero Generale 18 maggio: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio; Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: tutte le categorie coinvolte; Sciopero generale 18 maggio, tutte le categorie coinvolte: possibili chiusure e disagi.

Derby e lotta Champions, la decisione della prefettura di Roma aumenta il caos: gare spostate a lunedì 18 maggio, giorno in cui è previsto uno sciopero generale nazionale x.com

Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali - reddit.com reddit

Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoSciopero generale il 18 maggio: trasporti, scuola, sanità e uffici pubblici a rischio. Ecco orari, fasce garantite e servizi essenziali. panorama.it