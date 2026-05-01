Primo Maggio a Milano il corteo dei sindacati e la May Day Street Parade | strade chiuse e mezzi Atm deviati

A Milano, il Primo Maggio è stato segnato da un corteo dei sindacati e dalla May Day Street Parade, che hanno portato alla chiusura di alcune strade e alla deviazione di diversi mezzi Atm. La città si è animata con eventi e manifestazioni legate alla Festa dei Lavoratori, coinvolgendo cittadini e partecipanti in diverse attività lungo il centro e i quartieri. La giornata ha visto anche momenti di intrattenimento e incontri pubblici, senza incidenti rilevanti.

Milano, 1 maggio 2026 – Milano celebra il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, con una una giornata ricca di appuntamenti tra impegno civile, cultura e momenti di svago. In città andrà infatti in scena un programma che spazia dalla tradizionale manifestazione sindacale agli eventi culturali diffusi. Lo slogan scelto dai sindacati confederali per quest'anno è ‘Lavoro dignitoso’ e sarà al centro del corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Il ritrovo è fissato i n corso Venezia, all’angolo con via Palestro, alle 9, con partenza prevista per le 9.30. La manifestazione attraverserà alcune delle principali arterie del centro, con chiusure al traffico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primo Maggio a Milano, il corteo dei sindacati e la May Day Street Parade: strade chiuse e mezzi Atm deviati Notizie correlate Primo Maggio a Roma, bus deviati e strade chiuse per il Concertone: tutte le info(Adnkronos) – Strade chiuse e bus deviati oggi a Roma per il Concertone del Primo Maggio 2026. Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San GiovanniVenerdì 1° maggio dalle ore 15:00 a piazza San Giovanni in Laterano si terrà il “Concertone” promosso da Cgil, Cisl e Uil dedicato al tema del lavoro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Milano; Primo Maggio a Milano: la mappa dei cortei e tutte le strade chiuse; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso; Cosa fare il 1° maggio a Milano? Gli appuntamenti in città. Primo Maggio, gli orari dei mezzi pubblici e i supermercati aperti a MilanoIn occasione della Festa dei lavoratori, i mezzi pubblici a Milano saranno in servizio dalle 7 alle 19,30: per quanto riguarda i mezzi di superficie, comunica Atm, le linee 1, 84, 96, 97 e altre linee ... milano.repubblica.it 1, 2 e 3 maggio a Milano, cosa fare nel weekend? Sagre, musei gratis, eventi da non perdereCosa fare e dove andare a Milano e dintorni del weekend lungo del Primo Maggio? Il capoluogo lombardo celebra la Festa dei Lavoratori prima con il tradizionale corteo per le vie del centro e poi ... mentelocale.it Palestina, povero primo maggio: lavoratori senza lavoro, laureati senza opportunità In tutto il territorio gli assedi israeliani e la distruzione fanno esplodere la disoccupazione Eman Abu Zayef x.com Il primo maggio 1994 Ayrton Senna morì dopo un incidente durante una corsa sulla pista di Imola. Un giorno drammatico che fu soltanto il corollario di uno dei weekend più cupi della storia della Formula 1. Senna perse la vita il giorno dopo il collega austriaco - facebook.com facebook