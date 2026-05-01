Primo Maggio a Milano il corteo dei sindacati e la May Day Street Parade | strade chiuse e mezzi Atm deviati

Da ilgiorno.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, il Primo Maggio è stato segnato da un corteo dei sindacati e dalla May Day Street Parade, che hanno portato alla chiusura di alcune strade e alla deviazione di diversi mezzi Atm. La città si è animata con eventi e manifestazioni legate alla Festa dei Lavoratori, coinvolgendo cittadini e partecipanti in diverse attività lungo il centro e i quartieri. La giornata ha visto anche momenti di intrattenimento e incontri pubblici, senza incidenti rilevanti.

Milano, 1 maggio 2026 – Milano celebra il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, con una una giornata ricca di appuntamenti tra impegno civile, cultura e momenti di svago. In città andrà infatti in scena un programma che spazia dalla tradizionale manifestazione sindacale agli eventi culturali diffusi. Lo slogan scelto dai sindacati confederali per quest'anno è  ‘Lavoro dignitoso’  e sarà al centro del corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil.  Il ritrovo è fissato i n corso Venezia, all’angolo con via Palestro, alle 9, con partenza prevista per le 9.30.  La manifestazione attraverserà alcune delle principali arterie del centro, con chiusure al traffico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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