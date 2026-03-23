Sciopero scuola e trasporti venerdì 27 marzo | lezioni a rischio metro e bus fermi in tutta Italia Le fasce garantite

Venerdì 27 marzo è sciopero generale in Italia: a rischio lezioni scolastiche, trasporti pubblici urbani e aggiornamenti dell'informazione giornalistica nazionale L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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