Lunedì 18 maggio 2026 si prevede uno sciopero generale che interesserà vari settori, tra cui trasporti, sanità e scuola. Durante questa giornata, i servizi dei treni, autobus, tram e metro potrebbero subire interruzioni o riduzioni. Sono previste fasce orarie di garanzia in cui il servizio potrebbe comunque essere assicurato. La mobilitazione coinvolge lavoratori di diverse categorie e potrebbe portare a disagi diffusi nel normale svolgimento delle attività quotidiane.

Possibili disagi lunedì 18 maggio 2026 a causa di uno sciopero generale che coinvolge i lavoratori di diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. L’agitazione nazionale di 24 ore è stata indetta dall’ Unione sindacale di base (Usb) per chiedere l’interruzione del coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere economiche e industriali legate al riarmo, rivendicando risorse a «salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla casa». «La guerra entra nei salari che perdono valore, nella sanità pubblica svuotata, nella scuola impoverita, nel welfare tagliato, negli affitti che aumentano, nei prezzi che corrono, nella benzina che pesa sempre di più sulle famiglie», si legge nel comunicato sindacale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciopero generale 18 maggio, stop a treni, bus, tram e metro: orari e fasce garantite

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