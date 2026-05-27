Scioglimento scongiurato | Capaccio Paestum resta sotto il monitoraggio della Prefettura di Salerno
Il Comune di Capaccio Paestum resta sotto il monitoraggio della Prefettura di Salerno, nonostante abbia evitato lo scioglimento. La decisione è stata comunicata dopo una verifica sulla gestione amministrativa. La Prefettura continuerà a controllare le attività del Comune e a valutare eventuali interventi futuri. Nessuna comunicazione ufficiale indica modifiche o interventi immediati, ma il monitoraggio proseguirà secondo le disposizioni già stabilite.
Il Comune di Capaccio Paestum scongiura lo scioglimento ma rimane sotto lo stretto monitoraggio della Prefettura di Salerno. Il ministero dell'Interno non ha archiviato il procedimento avviato con la nomina della Commissione d'indagine, insediatasi a maggio 2025: al termine dei sei mesi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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