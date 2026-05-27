Scioglimento scongiurato | Capaccio Paestum resta sotto il monitoraggio della Prefettura di Salerno

Notizia in breve

Il Comune di Capaccio Paestum resta sotto il monitoraggio della Prefettura di Salerno, nonostante abbia evitato lo scioglimento. La decisione è stata comunicata dopo una verifica sulla gestione amministrativa. La Prefettura continuerà a controllare le attività del Comune e a valutare eventuali interventi futuri. Nessuna comunicazione ufficiale indica modifiche o interventi immediati, ma il monitoraggio proseguirà secondo le disposizioni già stabilite.