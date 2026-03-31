Da Capaccio Paestum un modello per far risorgere le aree interne della Campania

Da Capaccio Paestum arriva un esempio di iniziative volte a favorire il rilancio delle zone interne della Campania. L’evento, intitolato “Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, è stato organizzato dalla Fondazione e ha coinvolto rappresentanti istituzionali, esperti e operatori locali. La manifestazione si è concentrata su progetti e strategie per stimolare la crescita economica e sociale in queste aree.

“Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, l’evento promosso dalla Fondazione Super Sud presso il Next– Ex Tabacchificio di Paestum, ha rappresentato un momento strategico per discutere come le aree interne della Campania possano diventare protagoniste di uno sviluppo sostenibile, innovativo e integrato. La giornata ha riunito istituzioni, università, imprese e comunità locali, con l’obiettivo di promuovere progetti concreti che valorizzino identità dei territori, biodiversità, cultura e giovani, creando opportunità di crescita condivisa e duratura. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del pPresidente della Fondazione Super Sud Giovanni D’Avenia, del sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino, dell’assessore regionale Vincenzo Maraio e del consigliere provinciale Elio Guadagno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati L’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Serluca aderisce al patto per le aree interne che parte dal CilentoAccorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti... Aree interne della Campania: proposta di legge per sviluppo e coesione“Le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa strategica su cui investire. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Bombe carta danneggiano locali nell'area archeologica di Paestum; Campania, da Capaccio Paestum un modello per far risorgere le aree interne; Il generale israeliano Ofer Winter a Capaccio Paestum, Legambiente: Inaccettabile; Capaccio Paestum, visita del generale israeliano Ofen Winter: il no di Legambiente. Paestum, bombe contro ristorante e wine bar gestiti da due fratelli, l’esplosione in videoBombe nella notte contro il ristorante Tavernelle e il wine bar Calice di Capaccio-Paestum (Salerno); indagano i carabinieri, i locali gestiti da due fratelli ... fanpage.it DA CAPACCIO PAESTUM UN MODELLO PER FAR RISORGERE LE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA Il Presidente della Fondazione Super Sud Giovanni D’Avenia: “Le aree interne non sono periferie, ma territori con una propria identità: puntare su diver facebook