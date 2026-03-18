Tancredi Palmeri | Clima tossico dopo Inter-Atalanta creato con la crocifissione di Bastoni per una scorrettezza dozzinale Questa si chiama indignazione a…

Oggi un noto giornalista ha commentato su X il clima teso scoppiato dopo la partita tra Inter e Atalanta. Ha criticato il modo in cui è stata gestita la situazione, evidenziando come l’indignazione sia stata costruita attorno a un episodio controverso, definendo la reazione come eccessiva e artificiosa. La discussione si è focalizzata sui toni utilizzati dalle parti coinvolte e sul modo in cui sono state sollevate proteste contro arbitro e VAR.

Nella giornata odierna il giornalista Tancredi Palmeri sul suo profilo X, ha scritto un post molto polemico per l’indignazione emersa dopo lnter-Atalanta, per le proteste nerazzurre nei riguardi di arbitro e varisti, che sarebbe tutt’altro che spontanea. Anzi secondo lui, sarebbe il risultato di un clima costruito nel tempo, alimentato proprio da chi oggi si. L'articolo Tancredi Palmeri: “Clima tossico dopo Inter-Atalanta creato con la crocifissione di Bastoni per una scorrettezza dozzinale. Questa si chiama indignazione a.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Juventus Inter vista dagli allenatori, le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Inter Pisa: Tancredi Palmeri difende Sommer e punta il dito su Zielinski. La spiegazione del giornalistadi Redazione Inter News 24Inter Pisa, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha difeso Sommer in occasione del primo gol del Pisa accusando Zielinski Il... Lecce Inter, il punto di Tancredi Palmeri: «Chivu tra scelte obbligate e rischio turnover. Per me giocheranno loro»di Redazione Inter News 24Lecce Inter, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha analizzato le possibili scelte di Chivu in vista della sfida in Salento... Contenuti utili per approfondire Tancredi Palmeri Discussioni sull' argomento Tancredi Palmeri lancia l’allarme: Non credo di ricordarmi una vigilia di derby così…; L’allarme di Palmeri sul clima del derby: Fa quasi pensare che l’Inter abbia bisogno di…. Palmeri contro i giornalisti che ora vogliono abbassare i toni: Clima tossico creato da voi con…Secondo il giornalista, l’indignazione diffusa tra addetti ai lavori e opinione pubblica per il clima tossico sarebbe solo ipocrisia ... msn.com L’allarme di Palmeri sul clima del derby: Fa quasi pensare che l’Inter abbia bisogno di…Il giornalista sportivo ha parlato dell'atmosfera, che si è creata intorno al derby. Un'atmosfera che ha del tossico ... golssip.it Tancredi Palmeri: “Vedo che dopo Inter-Atalanta, giornalisti e non si scandalizzano per il clima tossico. E hanno ragionissima. Ma sono loro che l’hanno creato dopo Inter-Juventus con un episodio sì clamoroso, ma portato alla follia dai giornalisti con la crocifis - facebook.com facebook Tancredi #Palmeri sulla formazione dell’ #Inter contro il #Lecce: “Si favoleggia tanto ma credo…” x.com